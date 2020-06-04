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Kafe ve restoranlarda yeni normalleşme denetimi

Adana’da polis kafe ve restoranları denetleyerek müşterilerin ve iş yeri sahiplerinin yeni normalleşmeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Adana'da polis kafe ve restoranları denetleyerek müşterilerin ve iş yeri sahiplerinin yeni normalleşmeye uyup uymadıklarını kontrol etti.


Yeni tip korona virüsten dolayı Mart ayının ortalarından buyana kapalı olan ya da kısıtlı çalışan restoran ve kafeler 1 Haziran tarihinden itibaren yeni normalleşmeyle faaliyete geçti. Ancak bu işletmelerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hem parklarda hem de kafe ile restoranlarda denetim yaptı. Önce parklarda sosyal mesafe gözetmeden oturanlar ve maskesiz olanlar uyarıldı. Parkta bankları tek tek gezip vatandaşları 1.5 metre sosyal mesafe aralığına getirdi. Polis daha sonrada kafe ve restoranları gezerek müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini maske kullanmasının kendilerin ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu. İşletme sahiplerine de kurallara uyulmaması halinde cezai işlem yapacakları hatırlatmasında bulunuldu.


Kafe ve restoranlara yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

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