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Kahraman mezarlarına şiir

Vatan için bedenlerini feda ederek genç yaşta şehit olan bazı kahraman askerlerin mezarlarına aileleri şiir yazdırdı.


Adana Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği şehit yakınları tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Gününde ziyaret edildi. Şehitlikte vatan için bedenlerini feda ederek genç yaşta şehit olan bazı kahramanların ailelerin mezarlarına şiir yazdırdıkları görüldü. 16 Nisan 2018 de Şırnak'taki Kuyutepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın (25) ailesinin mezar taşına "Evet yorulduk uykumuz geldi. Çoğu zaman üşüdük kimi zaman titredik. Ama hiç yılmadık, yolumuzdan dönmedik. Vatan için, din için, şehitlerimiz için buradayız" şiirini yazdırdığı görüldü. 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hulusi Emre Dilci'nin mezar taşına ise ailesinin, "Yürüdü tren de yolda inilmez. Derdim çoktur memlekete söylenmez. Tükendi cephanem geriden gelmez. Tezkeremden evvel vurdular beni, sılama hasret koydular beni" yazdığı görüldü.


3 Haziran 2018 günü Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında yol güvenliğini sağlayan askerlere, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç'un ailesi ise mezar taşına iki büyük fotoğrafını yerleştirdiği ayrıca Türk bayrağının yanına annesinin yazmasını astığı da görüldü.

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