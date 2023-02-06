Kahramanmaraş'taki deprem bir çok şehirde hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem bir çok ilde hasara neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye ve Hatay'da da bazı yapıların zarar gördüğü bildirildi. Tüm ekiplerin seferber edildiği illerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.