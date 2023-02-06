İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'taki deprem bir çok şehirde hasara neden oldu

Kahramanmaraş’ta 7.

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem bir çok ilde hasara neden oldu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.


Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye ve Hatay'da da bazı yapıların zarar gördüğü bildirildi. Tüm ekiplerin seferber edildiği illerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.