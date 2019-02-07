Kahvaltı hazırlarken tüp patladı bakıcı kadın yandı

Adana'da bakıcı bir kadın kahvaltı hazırlarken tüpün patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 4465 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 90 yaşındaki Cahide İşçioğlu'nin bakıcılığını yapan Çiğdem Kılıç (28), sabahleyin kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdi. Kılıç yumurta kızartırken tüp birden patladı. Patlamayla birlikte Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çiğdem Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cahide İşçioğlu, “Ne olduğunu anlayamadık patlama sesi geldi. Bakıcım yaralandı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.