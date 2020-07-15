Kahvehanede oturan kişi başından ve karnından vurularak infaz edildi

Adana'da bir kişi kahvehanenin arkasında kapısından içeri girdikten sonra, kahvehanede oturan kişiyi başından ve karın kısmından tabanca ile vurarak infaz etti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4377 sokak üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kahvehanenin arka kapısından girerek içeride oturan Emrah Gülçiçek'in başına ve karın kısmına tabanca ile ateş ederek infaz etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli koşarak kaçtı.

Mahalleli silah sesleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Emrah Gülçiçek'in öldüğünü belirledi. Gülçiçek'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.