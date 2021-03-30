Kalaşnikofla eve saldırı düzenleyen 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adana'da bir eve kalaşnikof ve tabanca ile saldırı düzenleyen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, “Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim” diyerek kendilerini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 54009 sokak içerisinde bulunan müstakil eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli kalaşnikof ve tabanca ile ateş açarak saldırı düzenlendi. Eve yaklaşık 15-20 el arası ateş açan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bölgeye gelen Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında şüpheliler, Narlıca Mahallesi ara sokaklarında, Seyhan polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayda kullanılan tabanca, kalaşnikof ve 40 adet mermi ele geçirdi.

Yakalanan her iki şüpheli, "Biz düzenlemedik. Havaya ateş ettim, başka bir yere ateş etmedim. Kalaşnikof benim değil” diyerek kendilerini savundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.