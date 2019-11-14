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Kalaşnikoflu bombacı firari hükümlü yakalandı

Adana’da cezaevinden firar ettikten sonra bir iş yerine el yapımı bomba atan ve bir iş yerine de Kalaşnikofla saldıran hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Adana'da cezaevinden firar ettikten sonra bir iş yerine el yapımı bomba atan ve bir iş yerine de Kalaşnikofla saldıran hükümlü, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim'de bir iş yerine el yapımı bomba atılarak saldırı gerçekleştirildi. Ardından 11 Ekim günü bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bu iki olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlının birden fazla kişiyle tehdit, hırsızlık eşyasını satın alma suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezaevinde yatarken firar eden Ramazan E. olduğu belirlendi. Bunun üzerine devreye İnfaz Büro Amirliği dedektifleri girerek hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün Alparslan Türkeş Bulvarında bir otomobilde valilik yönüne gittiği belirlendi. Polis otomobili takibe başlayınca firari hükümlü otomobilden inip Mithatpaşa Mahallesi'nde kaçmaya çalıştı. Ancak infaz dedektifleri Ramazan E.'yi kısa süren kovalama sonrası yakaladı.


Emniyete getirilen firari hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürülürken, hakkında bomba ve uzun namlulu silahla mala zarar vermekten işlem de yapıldı.


Ramazan E.'nin olayda kullandığı uzun namlulu silah da ele geçirildi.

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