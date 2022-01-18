Kalaşnikoflu saldırıda 2 kişiyi öldüren katil yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yıl önce kahvehaneye düzenlenen kalaşnikoflu saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü 6 kişinin yaralandığı olaya karışmaktan 123 yıl hapis cezası alan hükümlü, saklandığı Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Eylül 2008'de Tarsus'un Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haşmet Şener'e ait kıraathaneye düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda Serdar Altın (37) ile Savaş Verdi (25) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, aralarında Ali Telli'nin (40) de bulunduğu 5 kişiyi, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kalaşnikof ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yargılama süreci 5 yılda bitmeyince tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak 2015 yılında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Telli hakkında yerel mahkemece verilen ‘kasten öldürme', ‘kasten yaralama', ‘tehdit' suçlarından 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine polis her yerde hükümlüyü aramaya başladı. Hükümlünün Adana'da olabileceği bilgisi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen Telli'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sokağı abluka altına alan polis, evinden çıkan Telli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Ali Telli cezaevine teslim edildi.