Kalbi duran kadın hayata döndürüldü

Almanya'dan ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Yeter Kırıcı, kalp krizi geçirdi. Kalbi durmuş olarak hastaneye kaldırılan Kırıcı, 35 dakika süren müdahaleyle hayata döndürüldü.

Almanya'dan Kahramanmaraş'a gelen 44 yaşındaki Yeter Kırıcı, otobüse binerek Adana'ya doğru yola çıktı. Adana'ya ulaştığında mide ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürüldü. Burada bilincini kaybeden Kırıcı'ya yapılan tetkiklerin ardından kalp krizi geçirdiği ve ileri seviyede ritm bozukluğu (Ventriküler Fibrilasyon) olduğu saptandı. Kırıcı daha sonra ambulansla Medline Adana Hastanesi'ne sevk edildi.

Kritik dakikaların başladığı bu anlarda Kırıcı'nın kalbi durdu. Bunun üzerine şok uygulamasıyla hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Kırıcı'nın kalp ritmi kontrol altına alınarak acil şekilde anjiyografi işlemine alındı. Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şükrü Karaca tarafından tıkalı olduğu tespit edilen 2 damarına müdahale edildi. İki gün yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı bir şekilde kalan Kırıcı, hızla iyileşerek sağlığına kavuştu.

Tatil için geldiği Kahramanmaraş'tan Adana'ya gitmek üzere otobüse bindikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden Kırıcı, “Karın ağrısı olunca beni hastaneye kaldırdılar. Orada kalp krizi geçirmişim. Daha sonra Medline Adana Hastenesi'ne sevk etmişler. Yaklaşık 10 gün oldu bu olayları yaşayalı. Şu an oldukça iyiyim. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” diye konuştu.

Hastanın çok genç olduğunu ve uygulanan işlemleri anlatan Dr. Şükrü Karaca, “Hasta bize geldiğinde ölümcül derecede bir ritm bozukluğu vardı ve kalbi durmuş durumdaydı. Biz de hemen şok uyguladık ve hastanın kalp ritmini kontrol altına aldık. Sonrasında anjiyo işlemi uygulayarak tıkandığını gördüğümüz iki damara müdahale ettik. Hastamız koroner yoğun bakım ünitesinde ve kardiyoloji servisinde bir süre gözetim altında kaldıktan sonra sağlığına kavuştu. Şimdi kendisini Almanya'ya uğurlayacağız” dedi.

Kalp krizi sırasında hızlı tanı ve müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Karaca, “Bu durumda kaybedilen her dakika, hastanın ömrünü kısaltabiliyor. Dünyada hızlı müdahaleyi 115 ila 120 dakikada yapabiliyorsanız, iyi bir merkezsinizdir. Biz bu müdahaleyi 35-40 dakikada yaptık. Bu konuda oldukça deneyim sahibiyiz” ifadelerini kullandı.

Kırıcı'nın ailesinde de kalp hastalığı olduğunu ve ciddi bir sigara kullanıcısı olmasından dolayı kalp krizi riskinin arttığını kaydeden Dr. Karaca, “Bu durumu bilerek yaşamak çok zor. Böyle bir durum olduğunda hızlı tanı ve müdahale, ciddi anlamda hayat kurtarıcı oluyor. Onun için belli bir yaştan sonra insanlar, bir kalp uzmanına başvurmalılar. Gerekli tetkikleri ve kontrolleri en kısa zamanda yaptırmalılar” diye konuştu.