Kalp hastalıklarında risk faktörlerine dikkat etmek hayat kurtarıyor

Dr. Tuna Katırcıbaşı, “Genetik etkenler, yaş ve cinsiyet haricinde kalp damar hastalıkları için risk oluşturan faktörler düzelterek ölümleri azaltmak mümkün” dedi.

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kalp damar hastalıkları, dünyada tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle çok küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar bütün yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülebilen kalp hastalıkları konusunda gerekli koruyucu önlemleri çocukluk döneminden itibaren almak gerekiyor.

Tüm dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak için her yıl 29 Eylül tarihinde “Dünya Kalp Günü” olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Dr. Tuna Katırcıbaşı, “Kalp damar hastalıkları kısaca, vücudumuzdaki istisnasız tüm organlara kan götüren yapılar olan damarların daralması, tıkanması veya kireçlenmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardır” diyen Prof. Dr. Katırcıbaşı, Kalp ve damar hastalıkları ile mücadelede en önemli adım hastalıktan korunmaktır. Hastalık, bir takım risk faktörlerinin varlığında daha erken yaşta ortaya çıkmakta ve daha hızlı ilerlemektedir” dedi.

Kalp sağlığını olumsuz etkileyen risk faktörlerinin değiştirilebilenler ve değiştirilemeyenler olmak üzere 2 gruba ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Katırcıbaşı, bunları şöyle açıkladı:

“Yaş, cinsiyet ve aile öyküsü değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yer alıyor. Yüksek LDL kolesterolü, yüksek kan basıncı, sigara tüketimi, şeker hastalığı, obezite, alkol kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı ve stres ile depresyon ise değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alıyor.”