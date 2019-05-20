İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalp krizi geçirip şehit olan acemi asker Adana'da toprağa verildi

Çanakkale 116’ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda acemi birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan asker Oğuzhan Kaman, Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale 116'ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda acemi birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan asker Oğuzhan Kaman, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.


Çanakkale 116'ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaman'ın cenazesi Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine dün Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi.


Şehit Oğuzhan Kaman'ın cenazesi bugün Merkez Abdulkadirhan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.