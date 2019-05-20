Kalp krizi geçirip şehit olan acemi asker Adana'da toprağa verildi

Çanakkale 116’ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda acemi birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan asker Oğuzhan Kaman, Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Çanakkale 116'ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda acemi birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan asker Oğuzhan Kaman, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Çanakkale 116'ncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaman'ın cenazesi Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine dün Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi.
Şehit Oğuzhan Kaman'ın cenazesi bugün Merkez Abdulkadirhan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.