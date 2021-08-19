Kalp, sıcak havaları sevmiyor

Halil Tolga Koçum, aşırı sıcaklarda kalp hastalıkları ya da hipertansiyon için kullanılan ilaçlara karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Sıcak havalarda kalp ile ilgili sorunlar yaşamamak için korunma yollarını bilmenin ve buna göre tedbir almanın önemine değinen Kardiyoloji Uzmanı Profesör Dr. Halil Tolga Koçum, aşırı sıcakların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak uyarılarda bulundu.

Dr. Koçum, sıcak ve bunaltıcı günlerde kalbin, vücudu soğutan temel mekanizma olan terleme olayını başlatmak için normalden daha fazla kan pompalamak zorunda kaldığını belirterek, “Yaşımız ilerledikçe, vücut sıcaklığımızı dengeleme yeteneğimiz de azalıyor. Sıcak çarpması ise vücudumuzun kendini soğutma işlevinde başarısız olması ile ortaya çıkıyor. Bu durum, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı-dönmesi, kas seğirmesi ve bilinç bulanıklığı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler organ yetmezliklerine dahi yol açabilecek kadar ciddi bir durum” diye konuştu.

İlaç kullanırken dikkat edin

Kalp hastalıkları ya da hipertansiyon için kullanılan ilaçlara karşı sıcak havalarda temkinli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koçum, “Bazı ilaçlar güneş ışığı hassasiyeti nedeniyle cilt reaksiyonlarına yol açabilir. İdrar söktürücü özelliği olan ilaçlar ise aşırı su kaybına neden olarak sorun oluşturabilir. Bu hastaların gerekirse doktorlarına tekrar danışmaları gerekir” dedi.

Susuz kalmayın

Prof. Dr. Koçum, yeterli miktarda su içmenin önemine dikkat çekerek, “Bazen minerallerin de terleme yoluyla kaybedilmesi sonucunda metabolizmada sorunlar gözlenebiliyor. Bu gibi durumlarda söz konusu maddelerin hızla yerine konulması gerektiğinden yeterli miktarda sıvı alımı büyük önem kazanıyor” şeklinde konuştu.

Yeterli önlemler alındıktan sonra sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın mümkün olduğunun söyleyen Prof. Dr. Halil Tolga Koçum, şu önerilerde bulundu:

“Bol su için: Su kaybını yaşamadan önce su tüketmek önemlidir. Bu nedenle su içmek için susamayı beklemeyin. Aşırı miktarda kafein ve alkolden uzak durun. Açık renkli idrar çıkarmak yeterli sıvı aldığınızın en iyi göstergesidir.

Uygun giysiler seçin: Hafif ve açık renkli kıyafetleri, nefes alan pamuklu kumaşları tercih edin.

Güneşten korunun: Güneşin en tepede olduğu 11:00 ila 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya gayret edin ve dinlenin. Dışarıya çıkacaksanız mutlaka şapka veya şemsiye kullanın.”