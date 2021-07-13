Kalpte ritim bozuklukları ani ölümlere yol açabiliyor

Dr. Onur Akpınar, kalp ritim bozukluğu belirtilerinin sıklıkla zararsız gibi görünse de bazen acil müdahale gerektiren aritmiler nedeniyle de meydana gelebileceği için dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Akpınar, ritim bozukluklarının zamanında fark edildiği takdirde genellikle tam anlamıyla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Akpınar, aritmilerin genellikle kalp hastalığı olanlarda görüldüğünü ancak kalbinde hiçbir problem olmayanlarda da ortaya çıkabildiğini ifade ederek, “Bu nedenle öncelikle ritim bozukluğunun ne olduğu, ardından ise arka planda bu ritim bozukluğuna yol açan herhangi bir yapısal kalp hastalığı olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Çünkü aritmiler, bazen kalp dışı diğer sistemik hastalıkların bir sonucu olarak da karşımıza çıkabiliyor” dedi.

Kalbi aniden durduruyor

Toplumda, “Genç yaşta kalp krizi geçirdi” veya “Aniden vefat etti” şeklinde haberlerin sıklıkla duyulduğunu anlatan Prof. Dr. Akpınar, “Aslında bu tarz vakaların büyük çoğunluğunun nedeni bir damar tıkanıklığı, damarlarda oluşan herhangi bir problem ya da kalp krizi değil, ani olarak kalp durmasıdır” diye konuştu.

Kalpte ritim bozukluğunun, sebepleri değişmekle birlikte hem gençlerde hem de yaşlılarda görülebileceğini aktaran Prof. Dr. Akpınar, şöyle devam etti:

“İleri yaştaki hastalarda en önemli sebep kalp damar tıkanıklıklarıdır. Yine ileri derecede koroner arter hastalığı veya kalp yetersizliği de hastada ritim bozukluklarına sebep olabilir. Söz konusu hastalarda hayati tehlike arz eden bu durumun ortaya çıkma ihtimali ve bunun sonucunda ani kalp durması nedeniyle yaşamın kaybedilme ihtimali ise oldukça yüksektir.”

Genetik faktörler öne çıkıyor

Genç yaştaki hastalarda ise daha çok genetik faktörlerin ön planda olduğunu belirten Prof. Dr. Akpınar, “Kişinin kalp ile ilgili daha önceden herhangi bir şikayeti yoksa bile ritim bozukluğu bir anda gelişerek kalbini durabilir. Burada en önemli nokta, hastanın ailesinde (birinci dereceden akrabası olmasa bile) ani kalp durma öyküsünün bulunmasıdır” dedi.

Çarpıntı sonucu bayılmaya dikkat

Kişide çarpıntı sonucu bayılma ya da bayılır gibi olma durumunda da uzman bir hekime başvurmanın öneminde değinen Prof. Dr. Akpınar, “Bazı durumlarda hastanın EKG'sinin (Elektrokardiyografi) çekilmesi ve ileri tetkiklerin yapılması durumunda bile herhangi bir bulguya rastlanamayabilir. Bu nedenle bayılma gibi şikâyeti olanların düzenli olarak doktor kontrolünde olmaları, gelecekte sorun yaşamamaları açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.