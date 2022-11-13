Kaman'dan "Gerçeğin Şiirleri 01" resim sergisi

Adana Ressamlar Derneği'ne bağlı Kaman Sanat Galerisi'nde 17 Kasım 2022 tarihine kadar açık kalacak sergisi hakkında konuşan Salime Kaman, “Sergilenen eserlerim, izlenimci ‘empresyonist' akım sanatına saygı duruşu niteliğindedir. 1914 kuşağı ressamlarının da kısmen veya tamamen kullandığı ‘izlenimci' terimi, günün akademik standartlarına göre “bitmemiş” olarak kabul edilen bir eseri tanımlamak üzere ilk olarak eleştirmenler tarafından kullanılmıştır. İzlenimcilik, resmin duyusal izlenimleri nasıl yakalayabileceğini keşfetmektir. Hepsinden öte, ışık, renk ve hareket duyumlarını oluşturmayı amaçlamıştır. Rengi, eşit gölge ve tonlar yerine çok daha dağınık, seyrek fırça darbeleriyle uygulamak, daha açık ve parlak renklerle ‘an'lık etkileri yakalamak için geliştirilmiş bir çalışmadır. Işık ve renk kaynaklı görsel izlenimler, şiirde de önemli bir yer tutar. İzlenimcilikte, anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenir, anlamın yoruma uygun olması beklenir ve hepsinde öte “sanat için sanat” ilkesi benimsenmiştir” dedi.

“Resimlerim aracılığıyla durgun sularla, içten seyrimize biraz masumluk ve doğallık kattım” ifadesini kullanan Kaman, “Sakinlikle yansıttığım, kendi fethettiğim dünyamı tuvalimde mısralara dökmeye çalıştım. Görmek, varlık ve dünya ile yeni bir bağlılık kurmaksa eğer, böylesi bir görme, yeni bir dünya bağlılığını gösterir. Her sanatçı eserinde, dünya ile olan belli bir bağlılığı ortaya koyar ve belli bir varlık yorumunda bulunur, belli bir obje yorumunu gerçekleştirir. İzlenimcilik, sanatçıyı atölyeden çıkartarak gökyüzü ile temasa geçirmek, insanlar arasına sokmak, onu dünyaya götürerek doğa ve dünya ile temasa sokmaktır” şeklinde konuştu.