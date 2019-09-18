İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamelyada ölü bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir genç, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, saat 09.15 sıralarında, Civantayak Mahallesi Büyük Atatürk Parkı içerisinde bir şahsın silahla vurulduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, parktaki kamelya içerisinde bir erkek şahsın yüz üstü düşmüş vaziyette yerde yattığı, sağ elinde 1 adet tabancanın bulunduğu ve şahsın sağ el işaret parmağının tabancanın tetiği üzerinde durduğu belirlenirken, şahsın düştüğü yere 3-4 metre kadar mesafede 1 adet kovan ile 1 adet mermi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Mehmet Nail Kahraman olduğu belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.