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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Adanalılarla buluşacak

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Adanalılarla buluşacak.


Şeref Malkoç ve kamu denetçileri, “Ombudsman Halkla Buluşuyor” programları kapsamında 29-30 Nisan tarihlerinde vatandaşın idareyle olan sorunlarını yerinde dinlemek için muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve idarenin temsilcileri ile bir araya gelecek.


Malkoç, 29 Nisan Pazartesi günü Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ı ziyaret edecek.


30 Nisan Salı günü basın kuruluşlarıyla kahvaltıda buluşacak olan Malkoç, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük'ü ziyaret ettikten sonra "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programına katılacak.

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