Yüreğir Belediyesinin madde bağımlılığı ile mücadelede Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 7 bin metrekare alanda başlattığı dönüşüm çerçevesinde kamulaştırılan binalar tek tek yıkılıyor. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çok yakında burada Yüreğir'in en güzel parklarından biri yükselecek. Huzuru, sükûnu, temiz çevreyi sağlamış olacağız” dedi.

Yüreğir Belediyesi, adı sık sık madde bağımlılığı ve uyuşturucu haberleri ile gündeme gelen Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olumsuzlukların giderilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam alanı için dönüşüm hamlesi başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği halinde başlatılan dönüşüm çerçevesinde 7 bin metrekare alanda 58 hak sahibi ile görüşülerek 38 evin yıkımı gerçekleştirilecek. Aralarında madde bağımlılarının kullandığı metruk binaların da bulunduğu bölge yeşil alana dönüştürülecek.

Hak sahipleri ile uzlaşma sağlanan binaların yıkımları başladı.

Mahalleye giderek yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, “Göreve geldiğimiz andan itibaren, maalesef kötü bir takım alışkanlıkların cereyan ettiği, madde bağımlılığının olduğu ve mahalle sakinlerimizi de rahatsız eden bir ortamın yeşil alana dönüştürülüp Yüreğir'e ve Adana'mıza güzel bir park kazandırılmasıyla ilgili bir çaba içindeyiz. Burada yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alanda 58 hak sahibimiz ile helalleşerek bu bölgenin yıkılması ile ilgili çalışma yaptık. Şu anda bunun ilk adımı olan yıkımı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin de desteği ile dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Başkan Kocaispir şunları kaydetti:

“Allah nasip ederse buradaki kardeşlerimizin desteği ve işbirliği ile onların da hakkını gözeterek 38 evin yıkımını gerçekleştireceğiz. İnşallah çok yakında burada Yüreğir'in en güzel parklarından biri yükselecek, huzuru, sükûnu, temiz çevreyi sağlamış olacağız. Gayemiz temiz, huzurlu ve mutlu bir Yüreğir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”