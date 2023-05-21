İhlas Haber Ajansı

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Kamyon sürücüsü direksiyonu başında ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyon sürücüsü, aracında direksiyonu başında ölü bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon sürücüsü, aracında direksiyonu başında ölü bulundu.


Olay, sabah saat 05.30'da Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı köyü Kayhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah taşocağı yolu kenarında şarampolde duran 01 AJK 218 plakalı kamyonu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü Mustafa Özdemir'in (42) direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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