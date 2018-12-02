İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet arkasında ölümüne yolculuk

Adana’da seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan ve zaman zaman ayaklarını sürüyen iki kişi görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan ve zaman zaman ayaklarını sürüyen iki kişi görenleri hayrete düşürdü.


Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nin en işlek caddelerinden birinde yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan iki genç görenlerin dikkatini çekti. Zaman zaman ayaklarını asfaltta sürükleyerek ölüme davetiye çıkaran gençler bir süre böyle yolculuk yaptı. Yaklaşık bir kilometre boyunca süren tehlikeli yolculuk sürücünün gençleri fark etmesiyle son buldu. Sürücü kamyoneti durdurunca gençler, sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.