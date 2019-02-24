Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Adana'da seyir halindeki bir kamyonetin kasasına asılarak yolculuk yapan gençler kazaya davetiye çıkardı.

Merkez Yüreğir ilçesinde en işlek caddelerden birinde gençlerin tehlikeli yolculuğu dikkat çekti. Kamyonet kasasını koşarak tutup bir süre askıda yolculuk yapan gençler kazaya davetiye çıkardı. En küçük bir sarsıntıda düşme tehlikesi olan gençler bir süre böyle yolculuk yaptı. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yapan gençler, kamyonet yavaşladığı sırada kasadan atlayarak tehlikeli yolculuklarına son verdi.