Kamyonetin altında erkek cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri, ara sokakta park etmiş halde duran kamyonetin altında sabah bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran 63 PR 718 plakalı kamyonetin arka tekerleğinin yanında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden çıkan kimlikte 35 yaşında ki Cengiz Batmanlı olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta kamyonetin etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Cengiz Batmanlı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracı ile Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, mahalle sakinleri kamyonetin ne zaman sokağa gelip park ettiğini bilmediklerini ve sabah uyandıklarında bu manzara ile karşılaştıklarını belirttiler.