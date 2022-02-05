Kamyonetin altından, koltuk döşemesinden kaçak sigara çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 7 farklı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda bir kamyonetin altında ve koltuk döşemesinde 6 bin 637 paket sigara ele geçirdi. Diğer operasyonlarda ise bir ruhsatsız tabanca, 3 bin 900 kaçak puro, 68 paket kaçak pipo ve 30 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak polis 7 zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.