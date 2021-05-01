Kamyonetin arkasına bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

Adana'da iki kişinin bir atı kamyonetin arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturması kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki şahıs 01 AEK 610 plakalı kamyonete bir atı boynundan iple bağladı. Yeşiloba Mahallesi'nden harekete başlayan kamyonet, yaklaşık 3 kilometre boyunca yoluna devam edip Öğretmenler Bulvarı'na geldi. Bulvarda diğer sürücülerin korna ile uyarı yapmasına rağmen bunu dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti. Kilometrelerce atı bu şekilde götürmeye devam eden sürücü daha sonra gözden kayboldu. Bu anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından saniye saniye görüntülendi.