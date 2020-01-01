Kan hastası çocuklar yeni yılı kutladı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, Kan Hastalıkları Federasyonu ve İyilik Sende Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte yeni yıla "merhaba" dediler.

Hastanenin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, zorlu bir tedavi süreci geçiren ve bu nedenle uzun süre hastanede tedavi gören kan hastası çocuklar, rengarenk balonlarla süslü salonda eğlenip, hoşça vakit geçirdiler. Yüz boyama etkinliği ile de neşelerine neşe katan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ettiler. Hasta çocukların aileleri ise onların mutluluklarına ortak oldular.

İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, yaptığı açıklamada, kan hastası çocuklar ve aileleri için özverili bir şekilde çalıştıklarını, her zaman onların yanlarında olduklarını, gerçekleştirdikleri moral ve motivasyon amaçlı bu tür etkinliklerde Kan Hastalıkları Federasyonu ile birlikte tedavi süreçlerine katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç ise yeni yılın hastalara sağlık getirmesini ve yeni kan hastası doğumlarının olmadığı bir yıl temenni etti.

Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Defne Ay'a Federasyon Başkanı Ali Kılıç tarafından plaket takdim edildi.

Törende ayrıca hastanede sürekli hastalar ile birlikte olan, onlara ablalık yapan hemşireler Meltem Demirözoglu ve Muhterem Yeniekinci'ye ise İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan teşekkür plaketi vererek, özverili çalışmalarından dolayı kutladı.