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Kanadı takılan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı

Adana’da kanadı 15 metre yükseklikteki uçurtma ipine takılan ve yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Adana'da kanadı 15 metre yükseklikteki uçurtma ipine takılan ve yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.


Kentte uçurtma uçurtmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar bu yasağı dinlemiyor. Seyhan İlçesi'ne bağlı Atatürk Caddesi'nde bir güvercin ağaçtaki uçurtma ipine takıldı. O sırada bölgede uygulama yapan polisler, güvercinin çırpınmasını görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Yaklaşık 1 saat boyunca çırpınan güvercini olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle çıkarak ipi kesip güvercini kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen güvercin daha sonra uçarak uzaklaştı.

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