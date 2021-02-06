Kanocular milli takıma girebilmek için kürek çekti

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da başladı.

15 kulüpten 106 sporcunun Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takımı aday kadrosuna girebilmek için mücadele ettiği yarışlar Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde başladı.

Sporcular kategorilerine göre ayrılarak kanolarına binip 5 bin metre kürek çekerek birinci olmak için yarıştı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Pandemiden dolayı sporcularımız 3 aydır antrenman yapıyordu ancak yarış modları yoktu. Burada inşallah sporcularımızın son durumlarını görmüş olacağız. Test yarışlarıyla sporcularımızın derecelerine bakacağız. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadın ve erkek sporcularla katılabilmek. Bugün buradaki yarışlarla da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak aday kadroları belirleyeceğiz. Adana'da uluslararası bir organizasyon için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Valimiz bize çok destek oluyor” diye konuştu.

Yarışma yarın öğlene kadar devam edecek.