Kanser hastaları kemik iliği nakliyle hayata tutundu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, son teknoloji cihazlarla hizmetini sürdürüyor. Hastane bünyesinde geçen yıl Mart ayında ruhsat alan yetişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi ise şu ana kadar 14 hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Didar Yanardağ Açık, “Merkezimiz Mart 2020'de ruhsat aldı. Pandemiden dolayı nakillere Eylül'de başladık. Nakil oranımız iyi. Sonuçlarımız gayet iyi, ölüm oranımız sıfır. Yetişkinlerde daha çok kemik iliği kanserlerinde nakil yapıyoruz. Bölgenin buna ihtiyacı vardı” diye konuştu.

Eylül ayından itibaren 14 naklin gerçekleştiğini belirten Dr. Açık, “Bunların da sonuçları gayet iyi oldu. Ölüm oranımız da sıfır” dedi.

Öte yandan Uzman doktor Didar Yanardağ Açık, kök hücre bağışının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Lenfoma tanısı olan hasta Can Şenyürek, “Aşırı zayıflama şikayetim vardım. Birden 8 kilo verdim. Tedavi ile düzeldim, vücudum yerine geldikten sonra kök hücre uyguladılar. 21 gündür buradayım. Memnunum. Çok iyi bakıyorlar. Kök hücre nakli için buraya geldim” ifadelerini kullandı.