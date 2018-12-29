Kanser hastaları müzikli eğlence ile moral depoladı

Eğlenceden son derece memnun kalan hastalar, hemşirelerin yaptığı yemek ve tatlılardan yedi.

Adana Şehir Hastanesi Onkoloji Kliniğinde kemoterapi tedavisi gören hastalara, hastane personeli ve hasta yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Türk sanat müziği eşliğinde, hemşirelerin elleriyle yaptığı yemek ve tatlıların ikram edildiği eğlence ile hastalar moral depoladı.

Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde tedavi gören hastalar için kura çekerek hediyeler de dağıtan hastane personeli, hastalarla doyasıya eğlendi. Hasta yakınları ve hastalar da eğlenceden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da kemoterapi gören hastalara hediye edilmesi için Adana Demirspor atkısı ve beresi gönderdi.

Etkinliğin yıl içerisinde bazı zamanlarda hastalara moral sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, "Hastalarımızın ana tedavilerini zaten yapıyoruz. Hastaların psikolojik durumuna yönelik de tedavi yaklaşımlarıyla da onlara destek olmamız gerekiyor. Bu hastalıkta sadece tedavinin değil psikolojik olarak da kendilerini her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve birlikte hareket etmek gerekiyor. Bugün hasta ve hasta yakınlarımızla güzel bir Türk sanat müziği eşliğinde destek olmaya çalıştık. Şu anda hastalarımız çok mutlu. Biz hastalarımızın yüzleri gülsün istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8 aydır kemoterapi tedavisi gören hastalardan Meliha Uğur ise yapılan eğlenceden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir program yaptılar, çok güzel oldu. Şenlik ortamında geçti, mutlu olduk. Ne güzel herkes oynadı, güldü. Hep olursa daha güzel olur tabi. Ben de inşallah daha iyi olurum, onlarla eğlenebilirim" diye konuştu.