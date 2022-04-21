Kanser hastası çocuklara 23 Nisan konseri

Adana'da yatarak tedavi gören kanser hastası 45 çocuğa, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı'nın Çocuk Bölümü öğrencileri 23 Nisan konseri verdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Dr. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası'nda tedavi gören kanser hastası 45 çocuğa ÇÜ Devlet Konservatuvarı'nın Çocuk Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konser verdi.

Minik hastalar, palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Korona virüs nedeniyle gerekli tüm tedbirlerin alındığı etkinlikte tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, yaşıtları öğrencilerle hastanede de olsa bayramı kutlama fırsatı buldu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, “Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımızla beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bayramın kutlanacağı en güzel yerlerden birinin de onkoloji hastanemizin çocuk bölümü olduğunu düşündük. Onların da bu bayram sevincini yaşamaları için çeşitli programlar hazırladık” diye konuştu.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Bu aktivitenin en büyük özelliği, hasta çocuklarımıza, yine konservatuvar bölümünde eğitim gören çocuklarımız tarafından birlikte bir bayram havası yaşatılmasıdır. Yatan çocuklarımıza moral ve motivasyon açısından da iyi geleceğini düşündük. Umarım bir sonraki bayramda daha iyi koşullarda farklı etkinliklerle bu bayramı kutlarlar” ifadelerini kullandı.

Aileler ise çocuklarını düşündükleri için üniversite ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı.