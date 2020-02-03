Kanserle mücadelede yeni yöntemler umut veriyor

Veysel Haksöyler, akıllı ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla hem yan etkilerin azaldığını hem de daha önce tedavi edilemeyen birçok kanser türünde olumlu sonuçlar alındığı söyledi.

Kanserde erken teşhis ve sonrasında doğru tedavinin hayatta kalım ve kaliteli bir yaşam için hala en önemli etken olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Veysel Haksöyler, son yıllarda uygulanmaya başlanan yeni tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Akıllı ilaçlar hedefe yöneliyor

Geçtiğimiz yıllarda kanser vakalarının belirgin bir şekilde arttığına ve kansere yakalanma yaşının da giderek düştüğüne dikkati çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, “Kanserde yenilikçi yaklaşım akıllı ilaçlarla hedefe yönelik tedavilerdir. Özellikle son 10 yıllık zaman diliminde bilim insanları önemli gelişmeler kaydettiler. Akıllı ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla hem yan etkilerin önemli ölçüde azaldığını hem de daha önce tedavi edilemeyen birçok kanser türünde olumlu sonuçlar alındığı görüyoruz” diye konuştu.

İmmünoterapi güçlendiriyor

Yine son birkaç yıldır ‘immünoterapi' olarak adlandırılan bir tedavi yönteminin de gündemde olduğunu anlatan Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, şöyle devam etti:

“İmmünoterapide kanser değil bağışıklık sistemi hedef alınmaktadır. Bu yöntemle beraber vücudumuzdaki kanser hücreleriyle mücadele eden savaşçı hücreleri uyaran ve güçlendiren, ileri evre hastalarda bile oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlenen bazı yeni ilaçlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilaçların da yan etkilerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Geliştirilen yeni tedaviler sonucunda daha önce umutsuz olarak görülen birçok kanser türünde artık daha uzun hayatta kalma başarısına ulaşılabiliyor.”

Erken teşhis önemini koruyor

Erken teşhisin önemine de değinen Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, “Erken ve doğru tedavi edilmediğinde maalesef kanser hastalığında istenmeyen sonuçlar yaşanabiliyor. İstisnasız olarak bu hastalığın bütün türlerinde erken teşhis çok önemli bir yere sahip. Çünkü doğru zamanda doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve hastalığın türü ne olursa olsun günümüzde yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor” diye konuştu.

Bilgi kirliliği zarar veriyor

Günümüzde özellikle internetin çok yaygın olmasıyla beraber kanser tedavisinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Haksöyler, şunları kaydetti:

“Hastalar, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili çoğu zaman doğru bilgilere ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Kulaktan dolma, bilimsellikten uzak, yalan-yanlış bilgiler hastalara hem psikolojik ve fiziksel olarak büyük zarar vermekte hem de zaman kaybettirmektedir. Bunun sonucunda kimi zaman hastaların tedavilerinde önemli aksamalar yaşandığı bile görülmektedir.”