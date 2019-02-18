Kanserli hücreler 3 boyutlu görüntülenebilecek

Öğr. Üyesi Adem Polat, biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen, bir cihaz geliştirdi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Polat'ın, Harvard Medical School'daki çalışması Londra'da yayınlanan Lab on a Chip dergisine kabul edildi. Bilimsel makale, impact factor'ü 6,283 olan derginin editörleri tarafından, Şubat sayısına ön kapak konusu seçildi.

Çalışmada, Adem Polat ve Harvard Üniversitesi'ndeki araştırma grubu, mikroskop gibi mevcut 2 boyutlu biyogörüntüleme yöntemlerine alternatif olarak, kanserli hücre ve tümör araştırmalarında kullanılan, biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen, bir cihaz geliştirdi. Çalışmada geliştirilen cihazla ilgili ön patent başvurusu yapıldı.