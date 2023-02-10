Kapatılan özel hastane devlet hastanesi oldu

Adana'da kapatılan Özel Güney Adana Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet verecek.

İş adamı Bülent Özülkü tarafından ruhsatı Medical Park'a satılınca kapanan Akkapı Mahallesi'ndeki Güney Adana Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi Akkapı Ek Hizmet binası oldu.

Hastanenin bir kaç gün içinde temizlik çalışmaları ve eksiklerinin tamamlanacağı belirtildi.

Binanın Sağlık Bakanlığı tarafından kiralandığı ve hastanenin kalıcı olarak hizmet vereceği öğrenildi.