Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan tabiat harikası Kapıkaya Kanyonu, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı imzalı karar şöyle:

"Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapıkaya Kanyonu potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar verilmiştir."

Karaisalı ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını Kapıkaya Mahallesinden alan 7 bin 250 metre uzunluğundaki Kapıkaya Kanyonu Yürüyüş Parkuru bulunuyor.

Karaisalı'nın bir turizm değeri daha olan Kapıkaya Kanyonu, Adana turizminin start aldığı bir yürüyüş parkuru haline geldi. Kanyon, doğaseverlerin düzenli uğrak yeri oldu. Kanyonun girişi, Bahçecik Şelalesi mevki ve Yerköprü'ye bağlanması, insanların huzurlu bir doğa yürüyüşü yapmasını sağlıyor. Parkurdaki misafir sayısının her geçen gün daha fazla olduğu görülüyor.