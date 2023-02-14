Kapısı açık halde seyreden eski otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu

Adana'da trafikte kapısı açık şekilde seyreden ve bagajı iplerle bağlı araç görenlere pes dedirtti.

Adana-Kozan yolunda 01 RC 900 plakalı otomobil sürücüsü trafikte kapısı açık şekilde seyrederken, bagaj kapağını da iple bağladığı görüldü. Sürücü yanında bulunan kapısı açık olarak trafikte yer alan araç, tehlikeye aldırmadan araçları da solladı. Enkaz görüntülerini aratmayan araç trafikte araçları sollayarak yoluna devam ederken, aracın kapısı açık ve tehlikeli yolcuğu diğer sürücülere pes dedirtti.