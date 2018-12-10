Kapısı kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Adana'da kapısı kitlenen otomobilin içerisinde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobil kapısının ekiplerce açılmasıyla bebeğine kavuşan Derya Yetkin, gözyaşlarıyla bebeğine sarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalışır vaziyetteki otomobilinden inen Derya Yetkin, bir süre sonra otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlenince şoku yaşadı.

Bebeği kapıları kilitlenen aracın içerisinde mahsur kalan anne, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapı açma aparatlarıyla otomobilin kapısını açarak, mahsur kalan bebeği kurtardı. Kurtarıldıktan sonra bebeğini kucaklayan anne Derya Yetkin, gözyaşlarına boğuldu.