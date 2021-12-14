Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Adana'da bir gencin elindeki çantasını kapkaç yaparak çalan motosikletli 2 kişi yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 29 Kasım'da saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 2 yaşındaki oğluyla yolda yürüyen Salih Tunç'un (19) arkasından motosikletle yaklaşan iki kişiden biri, elindeki çantayı alıp kaçtı. Tunç, kapkaççıların peşinden koştu ancak yakalayamadı. Tunç'un eşi ise panikle koşup, daha sonra oğlunun yanına döndü. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunç'un ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, plakası kağıtla kapatılmış motosiklet sürücüsünün Yusuf Çoban (19) olduğunu tespit etti. Şüpheli Çoban, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Çoban ifadesinde, “Ben sadece motosikleti sürüyordum. Hüseyin Kara (27) arkamda oturuyordu. Yolda yürüyen kişinin elindeki çantayı gördü ve bana, ‘Çabuk yanaş' dedi. Ben de söyleneni yaptım” dedi.

Çoban'ın ifadesi üzerine polis, şüpheli arkadaşı Hüseyin Kara'yı da Sarıçam ilçesindeki sanayi sitesindeki iş yerine giderken yolda yakaladı. Emniyete götürülen Kara, “Kameralara yansıyan görüntülerdeki kişi ben değilim. Yusuf bana iftira atıyor. O olayı, başka bir arkadaşıyla yaptı. Suçu da benim üzerime atıyor” dedi.

Öte yandan polisin yaptığı çalışma sonucu iki kapkaççının, ilk olaydan saatler sonra park halindeki motosikletinin üzerinde oturan Yusuf Kartal'ın (26) elindeki cep telefonunu da çalıp, kaçtıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kara ile Yusuf Çoban, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.