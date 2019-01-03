Kar timleri Toroslarda karla boğuşuyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 60 araç ve 200 personelle 3 vardiya halinde, 24 saat kesintisiz yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, etkili kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Tufanbeyli, Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde günlük yaşamın kesintiye uğramaması ve yolların açık kalması için geçen haftadan itibaren seferberlik ilan etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 200 personel, 17 greyder, 14 loder ve 6 dozerle geceli, gündüzlü mesai vermeye başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ASKİ ve ilçe belediyeleriyle koordinasyon halinde 7 gün 24 saat yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

Dondurucu soğuk ve güçlüklere aldırmadan yolların açık kalması, hastaların sağlık merkezlerine, öğrencilerin de okullara ulaşım sağlaması için karla boğuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını özveriyle yürüttü. Adana Büyükşehir Belediyesi kar timlerinin Torosların eteklerindeki yerleşimlere ulaşım sağlayan 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için hava koşulları düzelinceye kadar çalışmalarını devam ettireceği belirtildi.