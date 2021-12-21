Kar yağışı hayatı felç etti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edildi.

Tufanbeyli ve köylerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tufanbeyli Kaymakamlığı aşırı kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Kaymakamlık kar yağışı nedeniyle olumsuz şartların devam etmesinden dolayı bugün de eğitime ara verildiğini duyurdu.

Dün merkez ile köylerde elektrik ve su kesintisi yaşandı. Yapılan çalışmalar sonucunda merkeze elektrik ve su verilirken, köylere elektrik verilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kapalı olan köy yolları da açılırken, kar küreme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tufanbeyli'de kar yağışının durduğu ancak bugün gündüz hava sıcaklığının eksi 2, gece eksi 15, yarın gündüz eksi 4, gece eksi 17, Perşembe günü ise gündüz eksi 5, gece eksi 18 derece olacağı öğrenildi.