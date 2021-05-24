Karacabey: "Orman yangınlarıyla mücadelede sayılı ülkeler arasına girdik"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı" dedi.

Karacabey, Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanı Mithat Ateş ile birlikte geldiği Adana'da ilk olarak Kozan'da konuşlu bulunan Helikopter ve İlk Müdahale ekibini ziyaret etti.

23 Ağustos 2020 tarihinde Kozan'da çıkan orman yangınında zarar gören sahaları yerinde inceleyen Karacabey, yangın sonrası sahada yapılan ağaçlandırma çalışmaları ve diğer ormancılık faaliyetleri hakkında Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan bilgi aldı.

Arazi programı incelemelerine Adana İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Sarıçam Endüstriyel Ağaçlandırma sahalarında devam eden Karacabey, yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Karacabey “Adana'da mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek yürütmekte olduğumuz ormancılık faaliyetlerini değerlendirdik. Kozan'da çıkan orman yangınında zarar gören sahaları yerinde inceledik. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kozan'da da yanan ormanlarımız küllerinden doğuyor. Orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Orman Genel Müdürlüğü olarak bu sene 4 İHA, 30 helikopter, 3 uçak, 3 insansız helikopter, termal kameralı droneler ve Yangın-Cell ile orman yangınlarıyla mücadele ederken teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Fedakarca çalışan tüm ekibimizi tebrik ediyor, kazasız belasız bir yangın sezonu diliyorum” dedi.

Orman yangınları ve ormancılık faaliyetleri konularında personelle sohbet eden Karacabey, yapılan çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan bilgi aldı.