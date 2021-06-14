Karacaoğlan'a semt sahası

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda spor tesisleri, çocuk oyun alanları yapımı ve spor aletleri konulması gibi çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın oyun alanlarını sadece parklarla değil spor alanlarıyla da destekliyoruz. Bu amaçla yeni semt sahalarımızı halkımızın hizmetlerine sunuyoruz. Ayrıca mahalle parklarımıza da spor aletleri yerleştirerek halkımıza spor yapma imkânı da sunmaktayız. Allah'ın izni ile çocuklarımızın güvenle oynayacağı, vakit geçireceği bu alanlarımız ile yeni yaşam alanlarına kavuşturmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı sadece Karacaoğlan mahallemiz ile sınırlı olmayıp imkanlar doğrultusunda diğer mahallelerimizde de devam ettireceğiz" dedi.

Karacaoğlan Mahallesine yapılan semt sahasında basketbol ve futbol oynayan çocuklar, eksikliğini hissettiklerini semt sahasında gönüllerince oyun oynadıklarını belirterek, “Yolda top oynamak zorunda kalıyorduk. Şimdi çok güzel bir sahaya kavuştuk. Top oynarken düşsek de bir yerimiz acımıyor. Bizlere bu sahayı yapan Başkanımız Kazım Amca'ya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Semt Sahasında bir futbol sahası ve bir basketbol sahası ve ailelerin oturabileceği alanlar bulunuyor.