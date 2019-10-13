Karacaoğlan'da doğalgaz sevinci

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir'de doğalgazın yaygınlaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğirli bu konforu hak ediyor” dedi.

Karacaoğlan Mahallesinde, altyapısı tamamlanan sokaklar için gaz verme töreni düzenlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir burada yaptığı konuşmada “Uygun fiyatla, çevreci ve temiz yakıt kullanmak elbette sizlerin de hakkı. Doğalgaz konforunu Karacaoğlan Mahallesi sakinlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şuan binden fazla konutumuzun faydalanacağı şekilde şebeke döşenmiş durumda. Diğer sokaklarımız ve mahallelerimizin de doğalgaz ile buluşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğirli bu konforu hak ediyor" diye konuştu.

Karacaoğlan Mahallesi'nde yapılan törene Başkan Kocaispir'in yanı sıra AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.