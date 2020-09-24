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Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın korona testi pozitif çıktı

Adana’nın Karaisalı İlçe Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Adana'nın Karaisalı İlçe Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.


Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli dostlarım, dün akşam gribal enfeksiyon şikayeti nedeniyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum gayet iyi. 14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalımız için daha çok çalışmak dileğiyle, hepinize saygılar, sevgiler, kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

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