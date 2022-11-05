Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığına yeni hizmet binası

Adana'nın Karaisalı İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına yeni hizmet binası yapıldı.

Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın da hazır bulunduğu programda gerçekleştirilen açılışın ardından yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Elban ile Orgeneral Çardakcı bina hakkında ilgili personelden bilgi aldı.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Elban; Karaisalı'nın Adana'nın Milli Mücadele tarihinde önemli bir rol üstlendiğini, işgal edilen Çukurova topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için verilen mücadelede Karaisalı'nın önem arz ettiğini ve ilçenin Kurtuluş Savaşı'nın Adana cephesinde bir başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Vali Elban, başta binanın yapımında çok büyük katkısı olan Orgeneral Ali Çardakcı olmak üzere emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisinin önemine değinen Vali Elban “İlçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın güven içinde olması bizim için önemli. Bunu sağlamak için güvenlik güçlerimiz daima teyakkuzda görevlerini icra ediyor. Fedakârca yürütülen çalışmaların hepsi için jandarma personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Binamız Karaisalı'mıza hayırlı olsun” dedi.

Bu konuşmadan sonra Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.