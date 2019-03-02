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Karaisalı Kaymakamı Korkutata mahalle gezilerini sürdürüyor

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Mahalle ziyaretleri kapsamında Karaisalı’nın Çatalan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Mahalle ziyaretleri kapsamında Karaisalı'nın Çatalan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Korkutata, mahalledeki esnafları gezerek, onlara hayırlı ve bol kazançlar diledi. Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, “Sorunlarınızı biliyorum. Çözüm noktasında sizlere yardımcı olacağım. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.


Vatandaşla buluşma ziyaretleri kapsamında, Çatalan İlkokulu, Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencileri ve öğretmenleri de ziyaret eden Kaymakam Korkutata, öğrencilerin durumları hakkında öğretmenlerden bilgiler aldı.

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