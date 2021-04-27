Karaisalı ormanları havadan izleniyor

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü drone ile hem ormanları izliyor, hemde ormancılık faaliyetlerinde kullanarak saha denetimi yapıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üretim bölmeleri drone ile takip edilerek kaliteli emval üretimi artırılırken, ormanlardan usulsüz şekilde faydalanmanında önüne geçildiği bildirildi. Özellikle ağaçlandırma yapılacak sahalarda gerçekleştirilen drone uçuşları ile elde edilen görüntülerin özel bir yazılımla işlenerek günlerce sürecek uzun ve zorlu arazi faaliyetlerini çok kısa sürede içerisinde yapılmasının sağladığı belirtildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, gerek ormancılık faaliyetleri gerekse orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlandıklarını belirterek, “Bakanımızın ve Orman Genel Müdürümüzün bizlere vermiş olduğu desteklerle ormancılık faaliyetlerimizin her alanında daha etkin ve verimli çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle orman yangınlarıyla mücadele ve müdahale konusunda sayılı ülkeler arasına girmeyi başardık. Orman teşkilatı olarak teknolojik dönüşüm ile ormanlarımız ve ormancılığımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.