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Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atandı

Adana’nın Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atama yapıldıCumhurbaşkanlığının 4 Mayıs 2020 tarih ve 180 sayılı kararnamesi ile Karaisalı ve Karataş kaymakamlıklarına atama yapıldı.

Adana'nın Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atama yapıldı


Cumhurbaşkanlığının 4 Mayıs 2020 tarih ve 180 sayılı kararnamesi ile Karaisalı ve Karataş kaymakamlıklarına atama yapıldı.


25 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanının olurlarıyla Karaisalı Kaymakam Vekili olarak atanan Mehmet Kaya ile 28 Ekim 2019 tarihinde Karataş'a Kaymakam Vekili olarak atanan Fatih Ayaz, kaymakamlık görevine asaleten tayin oldu.

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