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Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin seçildi

Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığına Mahmut Metin yeniden seçildi.


Karaisalı Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Ceyhan Ziraat Odası Meclis Başkanı Yavuz Tezcan, katip üyeliklere Ceyhan Ziraat Odası Genel Sekreteri Halil İbrahim İlde ve Karaisalı Ziraat Odası Meclis Sekreteri Bekir Karakuş seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra oda seçimine geçildi. Mahmut Metin'in listesi 40 oyla seçimi kazanırken, İsmet Karacaoğlu'nun listesi ise 22 oy aldı.


Ziraat Odası Başkanı Mahmut Metin seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bize destek veren tüm muhtarlarımıza ve delegelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Sağolun var olun” dedi.

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