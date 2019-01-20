Karaisalı'da 200 ev sular altında kaldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli (Yağbasan) Mahallesi'nde yaklaşık 200 ev sular altında kaldı.

Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, Karaisalı'nın en büyük mahalellerinden olan Etekli'nin 1000 metre rakımda kurulduğunu, iki dağın arasında bir vadi içindeki köye bir hafta önce başlayan kar ve yağmur sularının Yukarı Erkeğin denilen mahalleyi bastığını ve biriken suların tahliye edilemediğini söyledi.

Akkuş, mahallede bir haftadır elektriğin kesik olduğunu belirterek, “200 civarında ev sularında. Aladağ ilçesine ulaşılamıyor. Kıcak, Gerdibi, Büyüksofulu yolu kapandı. İlçeyi yöneten yetkililer geldi ve geçmiş olsun dediler ve gittiler” dedi.

Çakma motorlarla suları tahliye etmeye çalıştıklarını kaydeden Muhtar Ahmet Akkuş, “Aşırı yağan yağmur dere yatağını taşırdı. Bu derenin ıslah edilmesini beş yıldır istememize rağmen maalesef sonuç alamadık. Bir de dere yatağına yapılan evler ve düzensiz yapılaşma da bu duruma getirdi. Karaisalı belediye başkanımıza bildirdik. Derenin önünü açmak için iş makinası gönderdi. Sular azalacağı yerde, karların erimesiyle daha da arttı. Bir an önce köyümüze altyapı yapılmalıdır. Yoksa her sene aynı olayları yaşayacağız” diye konuştu.

Sel baskının da bir ineğin ölümü dışında can kaybı yaşamadıklarını ifade eden Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, “Bu bir afettir, kimseyi suçlamıyoruz. Ama bir an önce mahallemize el atılmalıdır” dedi.