Karaisalı'da 39 yıllık tapu sorunu çözümlendi

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde 1980 yılında meydana gelen heyelan afeti sonrasında vatandaşların ortaya çıkan tapu sorunu, çözüme kavuştu.

Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında konunun olumlu yönde sonuca bağlanması amacıyla; Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili kamu kuruluşları yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların 39 yıldır yaşadığı tapu sorununun çözümüne yönelik çalışmaların geldiği aşama, detaylı bir şekilde ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Karaisalı İlçesi Durak Mahallesinde, 1980 yılında meydana gelen heyelan afeti sonrasında tapu sorunu yaşayan vatandaşların problemini 39 yıllık bir aradan sonra çözmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın hak sahiplerine tapularının en kısa sürede dağıtılacağı müjdesi vermesiyle son buldu.