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Karaisalı'da anketten Günaltın çıktı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yapılan tüm anketlerden AK Parti’li Kadir Günaltın birinci çıktı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yapılan tüm anketlerden AK Parti'li Kadir Günaltın birinci çıktı.


2019'un Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partiler start vermeye hazırlanırken, anket sonuçları da gelmeye başladı.


AK Parti Karaisalı Belediye Başkan Aday Adayı Kadir Günaltın, Karaisalı'da, 2 ayrı anket firması tarafından yapılan anketlerde birinci sırada çıktı.


MHP'nin elinde olan Karaisalı Belediyesi'nde vatandaşların anket sonuçlarına göre, “değişim” istediği ortaya koyuldu.


Henüz adayların netleşmediği bir dönemde yapılan araştırmaya göre, AK Parti'nin Karaisalı'da Kadir Günaltın ile en son 2004 yılında seçim kazandığı belirtildi.

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